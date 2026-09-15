DPA: ФРГ выделит дополнительно €1 млн на безопасность украинских АЭС

Германия дополнительно выделит €1 млн на безопасность украинских АЭС. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на Министерство окружающей среды ФРГ.
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