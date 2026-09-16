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Бизнес журнал. Центр

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Тульский омбудсменами отметил значение премии «Тульский бизнес» для региона

Тульский омбудсменами отметил значение премии «Тульский бизнес» для региона

Премия «Тульский бизнес-2026» помогает формировать имидж региона, демонстрируя поддержку инициативы и создание условий для роста предпринимателей.

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