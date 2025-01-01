В Турции рассказали, как вырастут цены на отдых в стране в 2025

Снижение инфляции и баланс спроса и предложения позволят российским туристам меньше жаловаться на высокие цены при отдыхе в Турции в 2025 году, заявил турецкий экономист Хикмет Байдар 1 января РИА Новости.
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