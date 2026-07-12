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Роман с Юлией Савичевой, отказ от фамилии отца и обвинения в предательстве: как живет телеведущий Дмитрий Борисов

Роман с Юлией Савичевой, отказ от фамилии отца и обвинения в предательстве: как живет телеведущий Дмитрий Борисов

Дмитрий Борисов уже много лет остается одним из самых узнаваемых лиц российского телевидения, ведя рейтинговые ток-шоу в прайм-тайм и имея в своем активе две премии ТЭФИ.

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