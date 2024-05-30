Как собрать богатый урожай кабачков: простые секреты опытных дачников

Кабачок — один из самых популярных среди огородников овощей. В каком месте его лучше посадить, чтобы в конце лета угощать домашних кабачковыми оладьями и икрой? Как правильно удобрять кабачки? Разбираемся в вопросе с кандидатом сельскохозяйственных наук Галиной Магазеевой.