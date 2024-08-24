🔥Догорающий в зоне проведения СВО транспорт подвоза боеприпасов украинской армии🇺🇦 #Украина #Уничтоженный #МАЗ #ВСУ #ЗСУ #СВО.
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🔥Догорающий в зоне проведения СВО транспорт подвоза боеприпасов украинской армии🇺🇦 #Украина #Уничтоженный #МАЗ #ВСУ #ЗСУ #СВО.
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