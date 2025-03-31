Политика как он...
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Политика как она есть

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Шесть стран поддержали заморозку активов России до окончания конфликта на Украине

Шесть стран поддержали заморозку активов России до окончания конфликта на Украине

Главы МИД шести стран, а также глава евродипломатии Кая Каллас выпустили совместное заявление, в котором выступили за то, чтобы российские активы оставались замороженными до окончания украинского конфликта и были направлены на восстановление Украины.

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