Шесть стран поддержали заморозку активов России до окончания конфликта на Украине

Главы МИД шести стран, а также глава евродипломатии Кая Каллас выпустили совместное заявление, в котором выступили за то, чтобы российские активы оставались замороженными до окончания украинского конфликта и были направлены на восстановление Украины.
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