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Регионы России

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Продажи новых автомобилей Mazda в России выросли в шесть раз

Продажи новых автомобилей Mazda в России выросли в шесть раз

За период с января по сентябрь 2026 года в России было зарегистрировано 21 218 новых автомобилей Mazda, что в шесть раз (512%) превышает показатель за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано всего 3 465 машин.

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