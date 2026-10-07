Продажи новых автомобилей Mazda в России выросли в шесть раз

За период с января по сентябрь 2026 года в России было зарегистрировано 21 218 новых автомобилей Mazda, что в шесть раз (512%) превышает показатель за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано всего 3 465 машин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия и Индия пр...
- GS Минобороны России...
- НН «Новая газета» об...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым