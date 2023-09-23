﻿﻿Правильное питание часто ассоциируется с какими-то сложными суперпродуктами, такими как семена чиа, спирулина или ягоды годжи, а под давлением моды и рекламы многие просто забывают, что простая капуста гораздо полезнее всех этих чудо-добавок.