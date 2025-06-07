❗«Населению города Сумы следует подумать об эвакуации в более безопасные регионы», — экс-спикер Генштаба ВСУ Селезнев Донецкая группа новостей.
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❗«Населению города Сумы следует подумать об эвакуации в более безопасные регионы», — экс-спикер Генштаба ВСУ Селезнев Донецкая группа новостей.
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