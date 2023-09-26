Андрей Чесноков: этот сезон Сафиуллина можно назвать золотым для него, прогрессирует без остановок

Роман действительно движется только вперёд.Роман действительно движется только вперёд.Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков высказался о поражении россиянина Романа Сафиуллина в финале турнира категории АТР-250 в Чэнду (Китай).
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