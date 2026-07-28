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SPLETNIK

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Появились новые фото с "неузнаваемой" девушкой Леонардо ДиКаприо

Появились новые фото с "неузнаваемой" девушкой Леонардо ДиКаприо

В сети появились новые фото из съёмки для Vogue Italia с девушкой Леонардо ДиКаприо — топ-моделью Витторией Черетти, где она предстала "неузнаваемой".

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