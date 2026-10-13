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Воронежские новости

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13 БПЛА уничтожили в небе над Воронежской областью прошедшей ночью

13 БПЛА уничтожили в небе над Воронежской областью прошедшей ночью

Минувшей ночью, 13 октября, в небе над двумя городскими округами и восемью районами Воронежской области средства ПВО сбили 13 БПЛА.

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