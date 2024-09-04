Пленный раскрыл планы ВСУ подорвать бомбу на Курской АЭС. Приказ отдал лично Сырский

Пленный ВСУ заявил РИА Новости о планах ВСУ взорвать бомбу на Курской АЭС Военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины заявил, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский перед нападением на Курскую область поставил войскам задачу прорваться на Курскую атомную электростанцию.