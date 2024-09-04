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Пленный раскрыл планы ВСУ подорвать бомбу на Курской АЭС. Приказ отдал лично Сырский

Пленный раскрыл планы ВСУ подорвать бомбу на Курской АЭС. Приказ отдал лично Сырский

Пленный ВСУ заявил РИА Новости о планах ВСУ взорвать бомбу на Курской АЭС Военнопленный Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины заявил, что главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский перед нападением на Курскую область поставил войскам задачу прорваться на Курскую атомную электростанцию.

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