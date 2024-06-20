Россия продает трофейное западное вооружение? США в ярости: зачем Путин на самом деле поедет во Вьетнам

Автор: Иван Смирнов Соединенные Штаты Америки резко отреагировали на информацию о том, что президент России Владимир Путин в ближайшие дни посетит Вьетнам по приглашению Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга, сообщает агентство Reuters.
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