К делу серийного отравителя из Балашихи добавили статью о мошенничестве

Серийный отравитель из Балашихи Артем Миссюра, помимо ядов, занимался и мошенничеством. Стало известно, что в январе этого года мужчина отравил свою возлюбленную, а пока ей было плохо, оформил с ее телефона два кредита.
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