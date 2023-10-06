Москва готовит демонстрационный удар "Буревестником", чтобы остудить США

По ядерному вопросу в Кремле произошла важная подвижка. Нет, пересмотра ядерной доктрины пока не будет: Путин на такое предложение Караганова прямо ответил, что в этом нет необходимости, так как «нет угрозы российской государственности и существованию Российского государства».