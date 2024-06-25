Как себя вести, если вы стали жертвой электросамокатчика

Электросамокаты активно используются людьми разных возрастов как средство передвижения из-за удобства и доступности, но нередко электросамокатчики оказываются в центре конфликтных ситуаций с пешеходами и автомобилистами из-за столкновений, нарушений ПДД и других неоднозначных ситуаций.
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