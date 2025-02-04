Прокуратура начала проверку по факту падения кирпичей с фасада многоэтажного дома в Казани

Прокуратура начала проверку по факту падения кирпичей с фасада многоквартирного дома в Казани. Жители дома №4 на улице Терегулова неоднократно жаловались, что падающие кирпичи угрожают не только безопасности людей, но и их автомобилям.
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