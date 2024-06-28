Молодой репортёр газеты The Wall Street Journal обвиняется в шпионаже по заданию ЦРУВ случае победы на выборах, Дональд Трамп быстро добьётся освобождения Эвана Гершковича, журналиста газеты The Wall Street Journal, - заявил кандидат в президенты США на теледебатах с действующим президентом страны Дональдом Трампом.