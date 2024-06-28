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Бывший президент США Дональд Трамп уверен, что сможет быстро освободить Эвана Гершковича

Бывший президент США Дональд Трамп уверен, что сможет быстро освободить Эвана Гершковича

Молодой репортёр газеты The Wall Street Journal обвиняется в шпионаже по заданию ЦРУВ случае победы на выборах, Дональд Трамп быстро добьётся освобождения Эвана Гершковича, журналиста газеты The Wall Street Journal, - заявил кандидат в президенты США на теледебатах с действующим президентом страны Дональдом Трампом.

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