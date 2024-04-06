Зональные смотры-конкурсы прошли Вышневолоцком округе

30 и 31 марта в учреждениях культуры Вышневолоцкого городского округа прошли ежегодные зональные смотры — конкурсы коллективов художественной самодеятельности округа «Семья – источник творчества!», посвященные Году семьи.
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