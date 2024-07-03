Экс-главу НИИ обвинили в злоупотреблении и посадили на 5 лет

Бывший директор НИИ точных приборов «Роскосмоса» получил пять лет колонии Суды общей юрисдикции города Москвы Бывшего директора НИИ точных приборов (входит в «Роскосмос») Анатолия Шишанова приговорили к пяти годам колонии по обвинению в злоупотреблении полномочиями.
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