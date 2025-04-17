НЕИЗБЕЖНАЯ РАСПЛАТАГлобальный кризис смоет реальность, созданную бредовыми теориями. И на долю молодых хватит своих революцийВ уникальное время живем, друзья мои.
КОНЕЦ «ЭРЫ ГЛУПОСТИ» и опоздавшие к глобальному смутокризису
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Надежда
Аффтар, оказывается, из каклов!
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8 час.
Надежда
Максим Калашников (настоящее имя — Владимир Александрович Кучеренко, хохл. Володимир Олександрович Кучеренко, М. К., Пулемётыч, Каксим Какашников, Алкашников, отец — еврей — из Одессы (с Молдаванки. Ну, вы понели), мать — из Туркменистана) — поцреот левацкого толка, благородный националист, «экстремист» и Сын Империи. Люто, бешено ненавидит либерастов и ЕРЖ (коим сам является наполовину), в особенности тех, кто и то, и другое. По образованию историк, по профессии журналист, писатель и публицист. Широко известен в узких совкодрочерских кругах. Обладает ракетно-ядерными пристрастиями, видит в них панацею для этой страны. Также типичный новиоп."
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8 час.
Надежда
"Суть Откровений Калашникова в следующем: РЛО. В правительстве — жыды и мрази. Родина в упадке, наука уничтожена, народ вымирает, скоро война, нам грядёт БП, кто не спрятался — я предупреждал!"
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8 час.
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