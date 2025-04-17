КОНЕЦ «ЭРЫ ГЛУПОСТИ» и опоздавшие к глобальному смутокризису

Надежда

Максим Калашников (настоящее имя — Владимир Александрович Кучеренко, хохл. Володимир Олександрович Кучеренко, М. К., Пулемётыч, Каксим Какашников, Алкашников, отец — еврей — из Одессы (с Молдаванки. Ну, вы понели), мать — из Туркменистана) — поцреот левацкого толка, благородный националист, «экстремист» и Сын Империи. Люто, бешено ненавидит либерастов и ЕРЖ (коим сам является наполовину), в особенности тех, кто и то, и другое. По образованию историк, по профессии журналист, писатель и публицист. Широко известен в узких совкодрочерских кругах. Обладает ракетно-ядерными пристрастиями, видит в них панацею для этой страны. Также типичный новиоп."