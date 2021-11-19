Страшнее ковида: миру предрекли новую пандемию гриппа

Грипп – патоген, который, с большой вероятностью, вызовет следующую пандемию. Человечеству следует извлечь уроки из нынешней пандемии COVID-19, чтобы подготовиться к волне заболеваемости, гласит доклад Национальной медицинской академии (NAM) США.