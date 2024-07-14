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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Татьяна Тарасова: «Трусова за год восстановится, примет участие в чемпионате России. А на следующий год уже будет побеждать на международных стартах»

Александре Трусовой 20 лет, она серебряный призер Олимпиады-2022. В сезоне-2023/24 спортсменка не выступала.

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