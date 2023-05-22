Куда сходить: интересные мероприятия 23 мая в Крыму

ДЕТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ ДКР Дворец культуры рыбаков (Севастополь, ул. Павла Корчагина, 1) «В поисках потерянного времени», 6+ 23 мая, 13:00 Это история девочки, которая чудесным образом попадает в нереальный мир, где обитают удивительные сказочные герои.
ДЕТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ ДКР Дворец культуры рыбаков (Севастополь, ул. Павла Корчагина, 1) «В поисках потерянного времени», 6+ 23 мая, 13:00 Это история девочки, которая чудесным образом попадает в нереальный мир, где обитают удивительные сказочные герои.
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