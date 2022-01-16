В соединениях общевойсковой армии ВВО стартовал первый отборочный этап конкурса «Отличник войсковой разведки»

В соединениях общевойсковой армии ВВО стартовал первый отборочный этап конкурса «Отличник войсковой разведки»

В рамках практической части соревнований разведчики выполнят нормативы по стрельбе из штатного оружия, метанию ножей, саперных лопаток и вождению боевой техники.

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