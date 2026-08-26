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Индия призвала защищать морские пути ради продовольственной безопасности

Индия призвала защищать морские пути ради продовольственной безопасности

Совместно защищать ключевые морские пути и инфраструктуру, необходимые для бесперебойных поставок продовольствия, удобрений, топлива и других жизненно важных товаров, призвал международное сообщество постоянный представитель Индии при ООН посол Хариш Парватханени, 25 августа сообщает Economic Times.

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