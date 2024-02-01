Святослав Сюткин

Святослав Сюткин Пендосы спят и видят, как бы столкнуть Китай и Россию! Но этого не будет,потому что во Главе Росси Будет Путин. Они всегда стравливали народы друг с другом - в это мастерстве им не отказать!Люди вдумайтесь!треть мировая будет,если мы будем следовать указаниям пендосни и их швалей и указаниям наших либерастов!