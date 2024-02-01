Никита Михалков предложил импровизацию по поводу недалёкого будущего: как может выглядеть план гибели России, учитывая актуальные реалии? Свои роли получили и олигархи, и США, и Китай.
Никита Михалков сдал план гибели России: Китай вторгается в Сибирь, олигархи делят Москву
Комментарии
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Zoia Goldshtab
Хватит уже играть в войнушку да ещё в белых перчатках!Это не ВЫДЕРЖКА ЖЕЛЕЗНАЯ,ЭТО СЛАБОСТЬ ВОЗРАСТА!
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4 час.
АС
Александр Сысоев
Вполне может быть реальностью. Увы.
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4 час.
Святослав Сюткин
Святослав Сюткин Пендосы спят и видят, как бы столкнуть Китай и Россию! Но этого не будет,потому что во Главе Росси Будет Путин. Они всегда стравливали народы друг с другом - в это мастерстве им не отказать!Люди вдумайтесь!треть мировая будет,если мы будем следовать указаниям пендосни и их швалей и указаниям наших либерастов!
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1 час.
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