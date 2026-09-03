Путин предложил продлить повышенные выплаты при рождении третьего ребенка в ДФО

Президент России Владимир Путин предложил продлить до 2030 года действие на Дальнем Востоке повышенной выплаты при рождении третьего ребенка.
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