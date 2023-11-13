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Парламентская газета

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Франция планирует перестать поставлять Киеву оружие из своих арсеналов

Власти Франции намерены отказаться от дальнейшей передачи вооружения Украине из собственных арсеналов и рассчитывают обязать Киев покупать новые партии техники у французских предприятий за счет специально выделенных на это средств.

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