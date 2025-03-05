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«Реал» обыграл «Атлетико» в ЛЧ, «Арсенал» разнес ПСВ с рекордом, Мостовой получил тренерскую лицензию, Ирвинг порвал «кресты», СКА не расторгнет контракт Кузнецова и другие новости

«Реал» обыграл «Атлетико» в ЛЧ, «Арсенал» разнес ПСВ с рекордом, Мостовой получил тренерскую лицензию, Ирвинг порвал «кресты», СКА не расторгнет контракт Кузнецова и другие новости

1. Стартовала 1/8 финала Лиги чемпионов. В главном матче дня «Реал» обыграл «Атлетико» – 2:1, забили Родриго, Альварес и Браим.

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