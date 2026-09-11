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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Расписание John Nicks Pairs International-2026: там выступят Бойкова и Козловский

12 и 13 сентября в американском Норвуде пройдет турнир John Nicks Pairs International-2026. ISU Challenger John Nicks Pairs International Норвуд, США Пары 12 сентября Короткая программа – 0.

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