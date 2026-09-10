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Planet today

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Перед лицом больших перемен Сербия вооружается баллистикой

Перед лицом больших перемен Сербия вооружается баллистикой

 Президент Сербии Александр Вучич распустил парламент и назначил новые выборы, как того требовали участники массовых протестов.

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