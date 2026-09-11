Россиянка грозит 20 лет тюрьмы за дебош на рейсе в Нью-Йорк

Российская гражданка Кристина Кедышева была задержана и обвинена в Соединённых Штатах в связи с инцидентом на борту самолёта United Airlines, следовавшего 8 сентября из Милана в аэропорт Ньюарк Либерти.
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