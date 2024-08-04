В Раде сообщили, что темпы мобилизации на Украине сейчас недостаточные

Секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что текущие темпы проведения мобилизации в стране не позволяют полностью укомплектовать личные составы бригад для ведения боевых действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии