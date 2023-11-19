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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Valentina hohlova
    может хоть сейчас власть проснётся. или ей не выгодно. и снова. будем ждать когда они нас убивать будут. а нам всё на...Докатились: ФСБ и...
  • Valentina hohlova
    может хоть сейчас власть проснётся. или ей не выгодно. и снова. будем ждать когда они нас убивать будут. а нам всё на...Докатились: ФСБ и...
  • Любовь Конина
    Дотянули. Сколько уже звоночков было.Докатились: ФСБ и...

Докатились: ФСБ и МВД обнаружило тайные схроны мигрантских диаспор – теперь ясно, что они готовили

Докатились: ФСБ и МВД обнаружило тайные схроны мигрантских диаспор – теперь ясно, что они готовили

В начале сентября в России произошла серия рейдов, проведенных силами ФСБ, МВД и Росгвардии. Задачей рейдов было обнаружение складов, схронов и грузовых контейнеров с оружием, которые оказались принадлежащими этническим диаспорам.

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Комментарии
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Любовь Конина
Дотянули. Сколько уже звоночков было.
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48 мин.
Valentina hohlova
может хоть сейчас власть проснётся. или ей не выгодно. и снова. будем ждать когда они нас убивать будут. а нам всё на европку пальчиком указывают. у нас будет пострашнее. потому что власть спрячется а нас всех перебьют.
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25 мин.
Vh
Valentina hohlova
может хоть сейчас власть проснётся. или ей не выгодно. и снова. будем ждать когда они нас убивать будут. а нам всё на европку пальчиком указывают. у нас будет пострашнее. потому что власть спрячется а нас всех перебьют.
Ответить
24 мин.

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