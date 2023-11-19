В начале сентября в России произошла серия рейдов, проведенных силами ФСБ, МВД и Росгвардии. Задачей рейдов было обнаружение складов, схронов и грузовых контейнеров с оружием, которые оказались принадлежащими этническим диаспорам.
Докатились: ФСБ и МВД обнаружило тайные схроны мигрантских диаспор – теперь ясно, что они готовили
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Любовь Конина
Дотянули. Сколько уже звоночков было.
Ответить
48 мин.
Valentina hohlova
может хоть сейчас власть проснётся. или ей не выгодно. и снова. будем ждать когда они нас убивать будут. а нам всё на европку пальчиком указывают. у нас будет пострашнее. потому что власть спрячется а нас всех перебьют.
Ответить
25 мин.
Vh
Valentina hohlova
может хоть сейчас власть проснётся. или ей не выгодно. и снова. будем ждать когда они нас убивать будут. а нам всё на европку пальчиком указывают. у нас будет пострашнее. потому что власть спрячется а нас всех перебьют.
Ответить
24 мин.
Свежие комментарии