Докатились: ФСБ и МВД обнаружило тайные схроны мигрантских диаспор – теперь ясно, что они готовили

Любовь Конина Дотянули. Сколько уже звоночков было.

Valentina hohlova может хоть сейчас власть проснётся. или ей не выгодно. и снова. будем ждать когда они нас убивать будут. а нам всё на европку пальчиком указывают. у нас будет пострашнее. потому что власть спрячется а нас всех перебьют.