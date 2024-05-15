Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 389 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Платов
    У тебя уже давно всё вверх тормашками, лишь бы власти угодить. На большее ты не способна.НАТО падёт, Росси...
  • Александр Платов
    Я вот не пойму - ты идиот или скотина безмозглая? Судя по всему - второе, ибо у тебя с осьмининой одна тактика - пере...НАТО падёт, Росси...
  • Александр яросв
    Это называется "мина замедленного действия" заложенная руководством страны, а сколько еще рванет этих мин.Зарплаты скачут г...

Назначение нового министра обороны – курс на победу

Назначение нового министра обороны – курс на победу

В последние дни самым серьёзным и закономерно обсуждаемым кадровым решением Президента России Владимира Путина стало назначение министром обороны бывшего первого вице-премьера правительства России Андрея Рэмовича Белоусова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх