Назначение нового министра обороны – курс на победу

В последние дни самым серьёзным и закономерно обсуждаемым кадровым решением Президента России Владимира Путина стало назначение министром обороны бывшего первого вице-премьера правительства России Андрея Рэмовича Белоусова.
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