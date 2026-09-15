Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Личный опыт установки доводчиков дверей на Porsche Taycan 4S

Личный опыт установки доводчиков дверей на Porsche Taycan 4S

Когда речь заходит об автомобилях уровня Porsche Taycan 4S, ожидания от каждой детали салона и экстерьера всегда максимальные.

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