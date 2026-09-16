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Вечерний Новосибирск

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В Обском водохранилище впервые появились медузы

В Обском водохранилище впервые появились медузы

Медузы появились в Обском море. Об этом сообщает паблик «У нас на Шлюзе». Подписчики прислали фотографию, сделанную школьницей на уроке биологии — в банке плавают медузы, выловленные в Обском море.

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