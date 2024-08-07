Об эффективности дизельного топлива против кумулятивных боеприпасов Не секрет, что дизельное топливо – штука в известной степени многогранная и, если так можно выразиться, даже многофункциональная.
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Об эффективности дизельного топлива против кумулятивных боеприпасов Не секрет, что дизельное топливо – штука в известной степени многогранная и, если так можно выразиться, даже многофункциональная.
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