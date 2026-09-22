БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Что стало с таджиками, которые избили монтировкой полицейских в Краснодаре и забрали у них пистолет и ксиву

Что стало с таджиками, которые избили монтировкой полицейских в Краснодаре и забрали у них пистолет и ксиву

В тот день из УМВД по Краснодару была разослана ориентировка, содержание которой сразу привлекло внимание всех стражей порядка региона.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэм

С теми кто наехал на ментов, тем более с травмами сотрудников очень часто при этапировании, а если уж умудрились доехать то в местах лишения свободы происходят несчастные случаи, когда смертельные, а когда сами с собой кончают после создания им невыносимых условий. Никого ни к чему не призываю просто констатация факта.

Профиль пользователя Сергей Туренко
Сергей Туренко

Тут не хватает двух важных вещей. первое-это отсутствие статьи за сбыт наркотиков. Второе-перед законом все равны и нечего вкладывать иные понятие, связанные с национальностями, как смягчающие остоятельства иначе очень далеко зайдем. Интересно, в Среднеазиатских странах проявляют милосердие в похожих ситуациях, наверное это наоборот является поводом отягчающим проступок...

Профиль пользователя Sergey Ivanov
Sergey Ivanov

В этой истории большее омерзение вызывают не Ценные Специалисты, а как раз наши недополицейские! Они позволили себя избить! Монтировкой! Что прямо указывает на покушение на убийство. Бандитам удалось завладеть оружием полицейского!
Более жалкого и никчемного зрелища трудно увидеть...
Эти двое дискредитировали разом всю полицию! Они оказались трусами. Они не применили оружие, хотя имели на это полное право! И теперь наши Ценные Специалисты начнут избивать полицию всюду, где только смогут.
А еще удивляет неторопливость нашей Фемиды. Расследовать ясное дело целых ДВА года- это не слишком ли? Или делается это специально, чтобы преступникам меньше пришлось сидеть? Ведь по закону, срок нахождения под стражей засчитывается с повышающим коэффициентом. Так что чем дольше длится суд- тем меньше им останется сидеть.
Так что если уж говорить о справедливости и законности- то судью я бы уволил, с пожизненным запретом работать в системе охраны правопорядка. А этих двоих телят я бы выгнал с работы и тоже с пожизненным запретом.
Ну, а с Ценными Специалистами разговор должен быть коротким: Пуля в лоб!
Что, негуманно?
А давайте проявим гуманизм сначала к нормальному законопослушному гражданину. Давайте защитим его от насилия со стороны всей этой мрази.
И если после этого у нас останется еще капля жалости- ну что же, давайте потратим ее на этих мразей. И пусть они сдохнут сразу, не мучаясь.