ночь с 7 на 8 августа в работах по уборке города были задействованы 12 единиц спецтехники

ночь с 7 на 8 августа в работах по уборке города были задействованы 12 единиц спецтехникиПо информации МКУ «Дорожное городское хозяйство» мойку и механизированную уборку проезжей части продолжили четыре поливомоечные машины, вакуумная пылеуборочная машина и два трактора.