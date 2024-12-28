Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге до конца года

Снег может не успеть закрыть асфальт до 1 января Петербург продолжает испытывать на себе неустойчивую погоду и ждём перемен в ближайшее время, рассказал в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.
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