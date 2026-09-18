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Владимирские новости

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Выборы во Владимирской области пройдут без КОИБов

Выборы во Владимирской области пройдут без КОИБов

Подсчет голосов на выборах в Орловской области будет вестись вручную, из-за чего обработка результатов может затянуться до трех часов ночи на конкурентных участках.

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