В Подмосковье на женщину и ребенка напала собака

В подмосковном Одинцово произошел инцидент, когда собака напала на ребенка и женщину. Согласно информации от следственного комитета России по Московской области, случай произошел вечером 24 ноября на детской площадке в поселке ВНИИССОК.
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