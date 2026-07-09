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Крымская газета

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В Симферополе стартовала психокоррекционная программа для трудных подростков

В Симферополе стартовала психокоррекционная программа для трудных подростков

В следственном изоляторе №1 УФСИН России по Крыму и Севастополю началась реализация программы «ОПОРА», направленной на социально-психологическую поддержку несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, сообщает"МК в Крыму" с ссылкой на пресс-службу УФСИН.

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