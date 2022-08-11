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В ООН не планируют размещение миротворцев на Запорожской АЭС

В ООН не планируют размещение миротворцев на Запорожской АЭС

ООН, 11 авг – РИА Новости. Разговоров о размещении миротворцев ООН на Запорожской АЭС не ведется, стороны сами в состоянии обеспечить периметр безопасности вокруг объекта, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

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