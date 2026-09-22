В ГК ФСК отреагировали на сообщения о гибели Дениса Горина

РЕН ТВ Возглавляемая Денисом Гориным управляющая компания ООО "Эссет Менеджмент Солэшнс" управляла инвестиционным фондом, которому в 2024 году были переданы активы Владимира Воронина, сообщили в ГК ФСК на фоне сообщений СМИ о гибели Горина.