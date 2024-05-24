Огонь повредил восемь домов в Гридино в Карелии

Одному человеку потребовалась помощь врачей, сообщила вечером в пятницу глава администрации Кемского района Огонь повредил восемь домов в Гридино, одному человеку потребовалась помощь вачей В старинном поморском селе всего от огня в пятницу пострадали десять строений.